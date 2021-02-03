نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع حكومي مع لدراسة إمكانية دخول الصناعة المصرية لمجال الفضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل أمس الثلاثاء، الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور مجدي طنطاوي رئيس لجنة المشروعات وعضو مجلس إدارة وكاله الفضاء المصرية السادة الممثلين لحضور إجتماع دراسة إمكانيه دخول الصناعة المصرية صناعة الفضاء.

ومنهم: وزارة الإنتاج الحربي متمثله في مركز التميز العلمي، ووزارة الإتصالات متمثله في جهاز تنظيم الإتصالات، ووزارة التجارة والصناعة متمثله في اتحاد الصناعات المصريه ومركز تحديث الصناعة، الهيئة العربيه للتصنيع، الأكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مركز بحوث وتطوير الفلزات، مجموعه شركات العربي للتجارة والصناعة وقام الوفد بزيارة المعامل ( معمل الحمولة الفضائية _ معمل النموذج الهندسي _ الغرفة الحرارية ) وقام د. محمد القوصي بشرح دور المعامل المختلفة.

وبدأ د. القوصي الإجتماع بالترحيب بالحضور والشكر على تلبيه الدعوة للحضور إلى وكالة الفضاء المصرية للإطلاع علي أهم المشاريع بالوكالة.

وقام د محمد خليل عراقي بعرض محتوي تفصيلي عن وكالة الفضاء المصرية والمشروعات الفنية في مجال الفضاء بالوكالة.

وتحدث د شريف بطيشة عضو لجنة المشروعات بالوكالة والمستشار الفني عن إقتصاديات صناعة الفضاء وعائدها الإقتصادي.

ووضح د مجدي طنطاوي التجربة المصرية الأوكرانية لتصنيع بعض مكونات الأقمار ضمن مشروع بناء القمر الصناعي (EgyptSat-1).

وعرض د محمد كساب رئيس مجموعة التصميم الميكانيكي مطالب صناعة الفضاء الحرجة.

وتمت مناقشات حول التصنيع والإختبارات المطلوبه وتجهيز قائمة بالمكونات التى يوجد بها ميزة تنافسية مع الشركات والبحث عن تطوير ومساعدة القطاعات الصناعية المختلفة وتحديد المتطلبات والإحتياجات لتسهيل البدء في التنفيذ ويتم توجيه الوكالة لكل جهه بالمهام الخاصة بها.

وفي نهاية الإجتماع قام د القوصي بتوجيه الشكر للحضور جميعا على إهتمامهم بالتعاون وإستعدادهم على تحقيقيه.