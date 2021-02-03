نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشري سارة خلال أيام.. أبرز تصريحات وزيرة الصحة بالمؤتمر الصحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عدة تصريحات هامة خلال مؤتمر صحفي مع وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لتكريم قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة بعد نجاح مونديال اليد.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:

انخفاض أعداد الإصابات:

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أن هناك انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر.

30% إشغال لأجهزة التنفس الصناعي:

أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن السعة السريرة كبيرة جدًا في التنفس الصناعي والرعاية المركزة، وهناك 30% إشغال لأجهزة التنفس الصناعي بمستشفيات العزل فقط.

تقديم العلاج مجانًا:

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،أن هناك متابعة من قبل الأطقم الطبية لحالات كورونا بالعزل المنزلي، مع تقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين، مؤكدة أن مصر كبيرة وقوية بشبابها وبناسها.

دعم وزارة الصحة للرياضة:

شددت وزيرة الصحة والسكان على دعم وزارة الصحة لأي نشاط رياضي تقوم به وزارة الشباب والرياضة يتم بداية من الأطفال وحتى الشباب، معقبة: "ده هيوفر لينا فلوس علاج نستخدمها في حاجات تانية"، منوهة بأن نجاح بطولة كرة اليد أكد أن الحكومة المصرية كبيرة وقوية جدًا

الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الأساسية بلقاح كورونا، وتم البدء في تطعيم الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والمستشفيات الجامعية.

تطعيم جميع الأطقم الطبية خلال الشهر الجاري:

نوهت وزيرة الصحة والسكان، أن الأسبوع المقبل سيتم البدء في التطعيم بباقي مستشفيات العزل التابعة للوزارة، مشيرا الي أنه خلال الشهر الجاري سيتم تطعيم جميع الأطقم الطبية حتى العاملين بالقطاع الخاصة، يليها البدء في تطعيم المواطنين.

بشري سارة خلال أيام:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تسليم كميات كبيرة من لقاح كورونا خلال أيام، لافتة إلى أن خطة مصر في التطعيم واضحة طبقًا للأولويات المعلنة.