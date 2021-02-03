نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني لوزير الكهرباء: الفواتير قاسية على الأسر المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، إن فواتير الكهرباء قاسية جدا على كل الاسر المصرية، بسبب ارتفاع قيمتها، مؤكدا أنه ليس توجه الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ينظر ويضع الفقراء نصب عينيه.

وأوضح"اباظه" في كلمته أن أصحاب الدخول المتوسطة لو تم قطع الكهرباء عنهم سيتم تخريج "جيل الظلمة" ولا نريد أبدا أن نعود إلى الخلف قبل وصول التيار الكهربائي إلى الكثير من القرى، مطالبا بالاستفادة من استثمار الفائض الجيد الذي حققته وزارة الكهرباء وأن نمنح الدعم للمستحقين فقط، مشيرًا إلى إلى أن أبراج الضغط العالى في متخللات الكتل السكنية تتمثل عدم أمان لتلك القرى وقاطنيها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة انتقال مصر من استيراد المعدات الكهربائية إلى تصنيع تلك المعدات والتحول إلى تبنى العمل بالطاقة النظيفة والتى تمثل 20% فقط من نسبة الكهرباء المستهلكة في مصر ونريد أن نصنع الواح ومكونات الطاقة الشمسية وأن نشجع المواطن على استخدامه وضخ الزيادة منها في الشبكه الرئيسية.

‏وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.