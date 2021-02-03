انت الان تتابع تفاصيل خبر بدون ضمان قرض السيارة من البنك الأهلي بالتقسيط بعد تخفيض الفائدة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرض السيارة من البنك الأهلي لجميع الفئات المستفيدة في المجتمع المصري حيث وضع نظام عند شراء السيارة بالتقسيط لمدة تصل إلى 7 سنوات، ولكن يشترط أن يكون المتقدم له دخل شهري 1.500 جنيه على الأقل، كما أن نسبة الفائدة سوف تكون من من 17% إلى 18% سنويًا ولكن بمعدل متناقص عن كل سنة، وذلك بعد تخفيض الفائدة، وسوف نتعرف على كافة الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من البنك الأهلي المصري في جمهورية مصر العربية. أهم مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري في جمهورية مصر العربية سوف نوضح لكم أهم مزايا قرض السيارة من البنك الأهلي بالتقسيط حتى 7 سنوات كالتالي: يتميز تمويل البنك الأهلي المصري بالحصول على قرض السيارة بدون ضامن عند الموافقة.

قيمة قرض السيارة من البنك الأهلي تبدأ 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه.

التمويل من البنك الأهلي يصل إلى 100 % من سعر الأصلي للسيارة.

صافي الدخل الشهري المطلوب يبدأ من 1,500 جنيه.

يمتاز قرض البنك الأهلي للسيارات بأنه بدون مصاريف استعلام ائتماني.

لا يحتاج قرض السيارة إلى مصاريف فتح حساب. الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض سيارة من البنك الأهلي في جمهورية مصر العربية صورة من الرقم القومي ساري المفعول.

يحب أن لا يقل عمر طالب القرض من 21 سنة.

لا يزيد عمر المقدم عن 60 سنة.

يتراوح عمر المقترض من 25 عام إلى 65 عام.

نسبة الفائدة بعد تخفيضها من 17% إلى 18% سنويًا بمعدل متناقص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون ضمان قرض السيارة من البنك الأهلي بالتقسيط بعد تخفيض الفائدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.