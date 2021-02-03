بالخطوات.. رابط موقع بوابة مصر الرقمية 2021 لإضافة المواليد ببطاقات التموين والفئات الـ4 المستحقة للإضافة

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محمد سياف - ابو ظبي - عبر بوابة مصر الرقمية ننشر تفاصيل وخطوات إضافة المواليد 2021 على بطاقات التموين للفئات المستحقة، حيث أعلنت وزارة التضامن عن المستندات المطلوبة والخطوات اللازمة لإافة المواليد الجدد، وتماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ننشر كيفة الإضافة بشكل إلكتروني لمنع التزاحم على مكاتب التموين في ظل جائحة كورونا.

بالخطوات.. رابط موقع بوابة مصر الرقمية 2021 لإضافة المواليد

ومن هنا خصصت الدولة المصرية رابطاً لإمكاني إضافة مواليد 2021 عبر “مصر الرقمية”، وخلال هذا التقرير نستعرض الخطوات وكيفية التقديم، والفئات المسحقة للإضافة، هذا وقد أصبحت الإضافة متاحة على الموقعالإلكتروني منذ 6 يناير الماضي 2021، هذا بالإضافة إلى مكاتب التموين.

الفئات المتاح لها إضافة المواليد على بطاقات التموين عبر موقع بوابة مصر الرقمية

1- الأرامل.

2- المطلقات.

3- العمالة غير المنتظمة.

4- الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة.

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خطوات إضافة المواليد 2021

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر الضغط على أيكونة ضم أفراد أسرتي. اختيار أيكونة ابدأ الخدمة. كتابة المحافظ ورقم بطاقة التموين بعدما تظهر لك صفحة تقديم الطلبات. ضع علامة أمام الموافقة على الشروط بعد ظهور البيانات الخاصة بمقدم الطلب، كالإسم وعدد الأفراد والمحافظة والمديرية التابع لها الشخص. عليك أن تختار الأشخاص المراد ضمهم، شريطة أن تكون القرابة من الدرجة الأولي. متابعة الطلب لمعرفة نتيجته، من خلال الضغط على أيكون “معرفة نتيجة الطلب”.

وللمزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي.