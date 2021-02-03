معلومات لا تعرفها عن "الحسناء" حكمة مباراة الأهلي والدحيل

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلى والدحيل القطري في إطار منافسات كأس العالم للأندية المقام في الدوحة، في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والدحيل بقيادة إسكوبار سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكما رابع في المباراة، كما ستواجد د داريو فيشر كندي الجنسية، كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم، بالإضافة لإختيار ماريانا دي ألميدا كحكم إحتياطي للمساعدين.

ووضح الموقع الرسمي للفيفا، مسيرة الحكمه الأرجنتينية ماريانا دي ألميدا، والتي تتواجد من ضمن ثلاث حكمات تم إختيارهن ضمن الأطقم التحكيمية بالمونديال.

وتسجل ماريانا المشاركة السادسة لها في بطولات الإتحاد الدولي، وهي علي موعد مع تستطير تاريخ جديد، بعدما قدمت أداء مميز في كأس كوبا ليبرتادوريس.

معلومات كارثية عن حكم مباراة الأهلي والدحيل

وستكون دي ألميدا، إلى جانب إيدينا ألفيش باتيستا برازيلية الجنسية بجانب مواطنتها نوزا باك ، الحكمة المساعدة، وهن بذلك يصبحن أول سيدات تنضم إلى طاقم التحكيم في إحدى بطولات كأس العالم للأندية.

وتلقت ماريانا دي ألميدا خبر مشاركتها في كأس العالم للأندية من إحد زميلاتها ، في اليوم التالي لإشرافها على تحكيم مباراة إندبندينتي ضد أرسنال، في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني.

وعبرت صاحبة الـ38عام عن سعادتها بتلقي خبر المشاركة قائله عبر الموقع الرسمي للفيفا:" لم يكن لدي أدنى فكرة. لذا تفاجأت، وشعرت بسعادة وفخر كبيرين، كما أنها لم تكن أطلعت علي إيميل التعيين الرسمي".

وقالت الحكم المساعد عن بداية علاقتها بكرة القدم أنها كانت تذهب للمباريات وتحب اللعبة دون الرجوع لأحد، وتعد البداية الأساسية لماريانا دي ألميدا هي إمتهان الصحافة في عام 2000.

وتنتظر مواجهة الغد بين الأهلي والدحيل تواجد ماريانا ضمن طاقم التحكيم المعلن للمباراة التي تقام في تمام السابعة والنصف علي إستاد المدينة التعليمية.