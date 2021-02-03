نحو ألفين شكوي علي التليفون الشخصي لوزير الكهرباء ..شاكر يكشف التفاصيل أمام النواب

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه يوجد بالوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوي و وصل لنا اكثر من 10 مليون شكوي وتلقيت علي تليفوني الشخصي اكثر من الف و800 شكوي ونعمل بسرعة علي حل كافة الشكاوي ونبحثها وندرسها دراسة جيدة ونستجيب لها .

واشار الوزير الي تصنيف مصر العالمي كان 145 والان وصلنا الي 77 وبالانتهاء الخاص بمراكز التحكم سوف نصل الي المركز ال 30 جاء ذلك خلال القاء الوزير لبيانه حول مجهودات وزارته وما تم تنفيذه من اعمال وفقا لما جاء ببرنامج الحكومة التي نالت ثقة مجلس النواب عليها في الفصل التشريعي الاول من عمر مجلس النواب .

وزير الكهرباء من البرلمان:مصر منورة دايما.. ونطمح لتصدير الطاقة لأوروبا

قال وزير الكهرباء والطاقة ان وزارة الكهرباء كان لها دور في رصد الانبعاثات الموجه ويتم التنسيق مع وزارة البيئة ويتم الان وفر في الوقود الخاص المستخدم لإنتاج الطاقة وخفضنا الانبعاثات بنسبة 20 % ونعمل علي ان تكون المعدات بأحسن جودة لتلافي اي مشاكل.

وقال الوزير ان شبكة الجهد بقدرة 500كليوات والقدرة زادت الي 4 اضعاف لتصل الي 54 الف كليو ميجا وات وكشف الوزير الي ان هناك مراكز للتحكم في الشبكة الكهربائية باستمارات 5مليار و400الف جنية وهناك مركز للتحكم العالمي بالعاصمة الإدارية

قال وزير الكهرباء والطاقة انه في 2014 كانت هناك ازمة كبيرة في الكهرباء وتم عمل خطة من اجل تلاشي هذا الامر تم انشاء 3 محطات كبيرة من خلال شركة سيمنز بمقدار 14 الف ميجا وات وهذا انجاز هائل وكبير وتم الانتهاء من هذا الامر ومن الصيانات الاخري.

وزير الكهرباء من البرلمان:مصر منورة دايما.. ونطمح لتصدير الطاقة لأوروبا

و أضاف كان هناك مساعدة من وزارة البترول لانتاج الطاقة الكهربائية للمحطات واضاف الوزير الي ان الصيانات للمحطات المختلفة وبنسبة 100 % وقال الوزير الي ان شركة سيمنز كان لها شركاء من المصريين من خلال شركات مصرية .

وقال الوزير الي ان محطة العاصمة الادارية اكبر محطة لإنتاج الكهرباء في العالم ويتم تبريدها عن طريق الهواء وتم الانشاء في خلال سنتين ونصف فقط مع العلم ان المحطة الواحدة تستغرق 6 سنوات وفقا للنظام المعمول به واشار الوزير الي ان الوزارة اتبعت اسلوب علمي للتشغيل والصيانة وهو ما ادي الي زيادة القدرات والانتاج ولدينا الان فائض واحتياطي مناسب ومصر الان منورة وبإضاءة هائلة .وقال وزير الكهرباء سيكون هناك ربط مع الأردن و قبرص و السودان و ان المشاورات مستمرة في هذا السياق و كشف الوزير نطمح لتصدير الطاقة المتجددة لأوروبا من خلال شبكات حديثة .

ولفت إلي أنه فيما يخص الربط مع دول الجوار هناك خطة للربط مع ليبيا و السودان بقدرة 80 ميجا وات ونطمح ان نصل بالقدرة الي 300 ميجا وات و خلال من 15 الي 18 شهر وستزيد القدرة من 240 الي 300 ميجا وات .

وقال و نطمح كذلك للربط بشرق افريقيا ان تكون مصر بوابة انتقال الكهرباء من خلال افريقيا الي اوروبا وهناك دراسة لربط الكهرباء عبر الخط المصري السعودي وسيتم فتح مظاريف التنفيذ خلال 6 شهور

وقال سيكون هناك ربط مع الاردن وخط الربط بمقدار 400 ميجا وات والان الاردن تاخذ 200 ميجا وات وسيكون الربط مع الاردن لإمداد العراق كما ان هناك دراسة للربط الثلاثي المصري اليوناني القبرصي اما سيكون عبر قبرص ومن ثم اليونان وهناك امر جدي في هذا المجال ونطمح ان يكون لدينا فائض من الطاقة المتجددة لتصديره لأوروبا .

وفي سياق متصل، أكد وزير الكهرباء، استعداد الوزارة لبذل كل الجهد لتحسين الخدمة وجودة الطاقة نحن مستعدين له مهما كانت التكلفة، لافتاً إلي أن هناك خطة بالفعل للتعامل مع تحسين وجودة الخدمة على مستوى الجمهورية.

وأثار الوزير، أزمة عمود الكهرباء داخل حوائط أحد المنازل، مؤكدا أنه نوع من أنواع المخالفات، حيث أن العمود كان قائما، موضحا أنه تم بعد ذلك بناء البيت عليه، إلا أنه تم التعامل معه.

وأكد الوزير التعامل مع كافة المخالفات، ومن بينها أعمدة الإنارة التى كانت تمر فى مناطق خطرة، مشيرا إلى أنه تم إزالتها بالكامل.