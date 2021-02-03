حلمي طولان لـ دوت الخليج: مواجهة بيراميدز في قمة الصعوبة

أكد حلمي طولان مدرب فريق إنبي ونجم الزمالك السابق أن المواجهة أمام فريق بيراميدز صعبة.

وقال حلمي طولان في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:أن المباراة في قمة الصعوبة، وذلك بسبب إمتلاك فريق بيراميدز لاعبين مميزين، ولديهم القدرة الماليه لشراء لاعبين أقوياء، ومن الصعب أن اتوقع ماذا سيحدث في المباراة".

ويدخل فريق إنبي مباراته اليوم أمام فريق بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

ويحتل فريق إنبي المركز السابع برصيد 13 من أصل 8 مباريات خاضها الفريق ، بينما يقع فريق بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق السماوي.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق إنبي كان أمام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح فريق ذئاب الجبل ،بينما اخر مواجهات فريق بيراميدز كان أمام فريق الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

توقعات حلمي طولان لمباراة الأهلي والدحيل

بينما تحدث في تصريح سابقه له عن مباراة الأهلي والدحيل رد قائلاً: "أتمني فوز النادي الأهلي علي فريق الدحيل القطري فهو نادي كبير، ومشرف لمصر، وانا كمصري أرغب في إنتصار المارد الأحمر" .

وتابع حديثه عن توقعاته للمباراة قائلاً: "أنا لا أحب التوقعات وكرة القدم لا يوجد بها توقعات، ولا نعلم ماذا سيحدث أثناء المباراة ،ولكن أتمني فوز الفريق بالطبع فهو إسم مشرف في كل مكان".

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يستعد لأولي مباراته أمام فريق الدحيل القطري الخميس المقبل، بينما يأمل الفريق في الفوز في أولي مباراته التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة.

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واعرب حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، عن إعتراضه بشأن لائحة اتحاد الكرة المصري الخاصة بإلزام المدربين بالعمل لناديين فقط في الموسم كحد أقصى، إذا كان فسخ التعاقد من جانب المدرب.

وقال طولان في تصريحات إذاعية اليوم:"لائحة اتحاد الكرة بها أخطاء كبيرة، كيف تلزم المدرب بالعمل في ناديين فقط خلال الموسم ، هل سنشحت في بيوتنا؟".

وأضاف طولان: "في أوروبا على سبيل المثال، عندما رحل جوزيه مورينو عن تدريب تشيلسي أو مانشستر يونايتد التزم النادي بدفع عقد المدرب كاملًا".