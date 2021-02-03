"متخبطة تشريعيًا وتهدر وقت البرلمان"...رسالة حاسمة من وكيل تشريعية النواب لحكومة مدبولي والطماوي يتهم الشاذلي وحنفي يتدخل

وجه إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب رسالة حادة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تخبطها للأجندة التشريعية التي تتقدم بها لمجلس النواب كونها إهدار لوقت المجلس ومجهوده.

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جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث اتهم الطماوي المستشار شريف الشاذلي مستشار الدكتور مصطفى مدبولى بأنه المسئول عن هذا التخبط محمله مسئولية تخبط الأجندة التشريعية للحكومة، مستشهدا بأمثلة هذا التخبط من بعض مشروعات القوانين التي تم إرسالها اكثر من مرة للمجلس بتعديلات على رأسها قوانين مكافحة الإرهاب وكذلك أيضا مشروعين لفرق رسم مباني وزارة الخارجية ، ومشروعين للتخطيط العام للدولة.

وناشد الطماوي بضروة إتخاذ اللازم وإيقاف حالة التخبط الذي تقع غيه الحكومة بسبب مستشارها في هذا الملف ، ومن جانبه قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي أنه سوف يتم مخاطبة الحكومة بهذه الملاحظة ، وإتخاذ اللازم .

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