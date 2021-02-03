الموت يفجع الفنان علي الطيب

أعلن الفنان علي الطيب وفاة والده من خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. لا نقول إلا مايرضي الله.. والدي في ذمة الله .. اللهم أغفر له وأرحمه واسكنه فسيح جناتك.. واجعل قبره روضة من رياض الجنة".

وفاة والد الفنان علي الطيب

كشف علي الطيب موعد ومكان صلاة الجنازة على والده، في مسجد الفتوح بكوبري القبة.

آخر أعمال علي الطيب

وكان آخر عمل شارك به علي الطيب كان مسلسل "أهو ده اللى صار" وقدم خلال شخصية "وديع البساطى" ودارت أحداثه خلال 100 عام.

ويحكي المسلسل عن تاريخ مصر من خلال قصة حب، وشارك فى بطولته كلا من الفنانة روبي، وسوسن بدر، ومحمد فراج، وأحمد داود، ومحمود البزاوى، وأروى جودة، وعلى الطيب، ومحمد حاتم، وحازم إيهاب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم على.

الجدير بالذكر، أن الفنان علي الطيب شارك في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية، منهم فيلم الحارث الذي أثار ضجة واسعة فور إطلاقه، وفيلم الغسالة الذي يتم عرضه حاليًا في السينمات.

تألق الفنان علي الطيب في أدوار عديدة بالمسلسلات الدرامية منها مسلسل ونسني، قابيل، مسلسل الرحلة، عشم ابليس، الحالة ج، وغيرها من الأعمال المختلفة والتي أبرزت قدرته التمثيلية.