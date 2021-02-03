مؤتمر صحفى للاحتفال بجهود الدولة فى نجاح مونديال اليد 2021

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بجهود الدولة فى نجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال 2021، والتى استضافتها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير.





وهنأت وزيرة الصحة والسكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، على نجاح مصر المُشرف فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، فى وقت يشهد فيه العالم أجمع تحديًا كبيرًا وهو مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن هذا النجاح فخر لمصر حيث أظهر مدى قوة الدولة المصرية ومؤسساتها فى التغلب على أى تحديات.

جاء ذلك بحضور اللجنة الطبية من وزارة الصحة والسكان المُشرفة على تطبيق خطة التأمين الطبى للبطولة، برئاسة الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى، وعضوية كل من الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتورة نانسى الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتور إبراهيم حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأكدت الوزيرة، أن العاملين بالقطاع الصحى لم يدخروا أى جهد فى تقديم الدعم الكامل لوزارة الشباب والرياضة لإنجاح هذا الحدث الرياضى العالمى الكبير من خلال وضع وتنفيذ خطة على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية والوقائية والتوعوية للوفود المشاركة فى البطولة من 32 دولة بالعالم، مشيرة إلى الدعم الكبير التى قدمته وزارة الشباب والرياضة لنجاح خطة التأمين الطبى للبطولة والاستجابة السريعة لأى متطلبات وفقًا لمستجدات الأوضاع.

وقالت الدكتورة هالة زايد، إن الوزارة أصبح لديها خبرات فى التأمين الطبى للأنشطة الكبرى تم اكتسابها من خلال وضع وتنفيذ خطط التأمين الطبى لعدد من الفعاليات الكبرى والدولية على مدار الفترة الماضية منها بطولة كأس الأمم الأفريقية، لافتة إلى أهمية إقامة الأنشطة والبطولات الرياضية باعتبار الرياضة متنفس مهم فى حياة البشر كما تعد من أساسيات الاهتمام بالصحة، مؤكدة حرص الوزارة على الحفاظ على صحة المواطنين ودعم الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن فخره بدور الحكومة المصرية والتى كانت بمثابة ملعب آخر كبير لإنجاح البطولة بداية من التنظيم والاستضافة للفرق وحتى الختام المبهر، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حيث إنه لولا الدور الذى قامت به وزارة الصحة لم تخرج البطولة بهذا النجاح الكبير، مشيرًا إلى تكاتف كافة جهات ومؤسسات الدولة من خلال كتيبة العمل فى وزارة الصحة والسكان والتعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى التنسيق الأمنى ودور وزارة الدفاع المصرية فى رش وتعقيم كافة الأماكن الخاصة بإقامة البطولة.

وأكد أشرف صبحى أن النموذج المصرى لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 أثبت كفاءة وفاعلية عالية خلال أكبر تحد واجهته دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى المؤتمر الصحفى المشترك مع وزارة الصحة والسكان قبل انطلاق البطولة والذى كان بمثابة رسالة طمأنينة للعالم، حيث تم من خلاله الرد على كل الاستفسارات واستعراض الاستراتيجية التى وضعتها الدولة لتنظيم ذلك الحدث العالمى الذى شاهده العالم أجمع.

ومن جانبه أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد عن تقديره لجهود وزارة الصحة والسكان وتحملها المسئولية الكاملة لصحة المصريين، كما توجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى والدولة المصرية على تنظيمها لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، مشيرًا إلى أن اللجنة الأوليمبية للبطولة قامت لأول مرة بتأجيل الدورة الأوليمبية والتى كان من المقرر إقامتها خلال عام 2020 لتستضيفها مصر وتقام عام 2021.

وأكد حسن مصطفى أن التحدى الكبير أمام العالم هو إقامة البطولة فى ظل جائحة فيروس كورونا، حيث كان هناك ترقب عالمى حول نجاح البطولة، مثمنًا بذلك دور مصرفى تنظيم ذلك الحدث على أعلى مستوى مما أبهر العالم ونالت مصر إشادات دولية من مسئولين بأمريكا وأوروبا وإفريقيا حيث أرسلوا خطابات شكر معربين عن فخرهم بتنظيم مصر لتلك البطولة، قائلًا "فتحنا الباب للرياضة بأحداثها العالمية من خلال مصر.

وتبادل كل من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، الدروع التذكارية، احتفاءً بالنجاح الذى شهدته مصر فى تنظيم البطولة من خلال التكاتف بين الوزارات والجهات المعنية.