وزير الكهرباء: عايز أبعد واحد فى القرية يحصل على نفس الخدمة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة لإلقاء وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020: "كنت مستاء ولا أزال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء فى عدد من القرى.. وبقول لهم عايز أبعد واحد فى القرية يحصل على نفس كفاءة الخدمة المتوفرة لساكنى القاهرة فى أفضل مكان لها، وإلا فإننا لا نؤدى عملنا الحقيقى".

وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف على تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيراً إلى أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالى ستقدر بنحو 36 مليار جنيه، وتم الاقتراض من البنوك المصرية مبلغ قدره 20 مليار جنيه.

وأشار شاكر، إلى الدور الذى قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحة، بقوله: مأجلين التحصيل فى قطاع السياحة لفترة طويلة من الزمن.