الكهرباء: الاستعانة بشركة شعاع لقراءة العدادات مؤقتة.. ولا تعيينات جديدة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الكهرباء فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء البرلمان على بيانه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "إننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع والتى لا تحتاج لقراءة، لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة".

وتابع الوزير: "لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل"، لافتا إلى أن العاملين فى قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.

وأكد وزير الكهرباء أن أى تعيينات جديدة فى القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة فى تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة، مجددا التأكيد على أنه يستجيب لأى طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبى أى طلبات تخص التعيينات.

وقال: "أى خلل فى أى مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء"، متابعا: "نحن مستعدين لمحاسبة أى فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته".