صور.. جمعية الأقزام تتسلم كابينة مجانا بشاطئ ستانلى بالإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - وأعرب فؤاد مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأقزام، عن سعادتهم بالاستجابة السريعة من محافظ الإسكندرية لمطلبهم، قائلا:"قرار المحافظ أدخل علينا السعادة وجعلنا نشعر بالفخر والكرامة".
ومن جانبه، أكد المحافظ محمد الشريف، أن المحافظة تعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات أمام الأقزام وقصار القامة، سعيا لتوفير حياة كريمة لهم.
كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خصص كابينة بشاطئ ستانلى للأقزام، وذلك فى إطار العمل على توفير حياة كريمة لهم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع.
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