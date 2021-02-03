صور.. الشرطة توزع الزهور والهدايا على المواطنين بالشوارع

جدة - نرمين السيد - تواصل الشرطة المصرية، الاحتفال مع المواطنين بعيدها الـ69، عبر توزيع عدد من الهدايا بالشوارع، وإيماناً من أجهزة وزارة الداخلية بمشاركة الاحتفال بهذه الذكرى مع جميع أطياف المجتمع المصرى كونها ذكرى راسخة فى أذهان المصريين، لا تنسب فقط إلى الشرطة المصرية بل إلى جموع الشعب المصرى كاملة.





وواصل رجال الشرطة بجميع مديريات الأمن، الاحتفال بعيد الشرطة مع المواطنين والنزول إليهم بالشوارع والميادين وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

وأعرب المواطنون بمناسبة تلك الذكرى الخالدة عن خالص تقديرهم لجهاز الشرطة ودوره فى تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار لحفظ الوطن وصون مقدراته. وتوالى أجهزة وزارة الداخلية، استكمال الاحتفال بتلك الذكرى الخالدة بمشاركة المواطنين حال استقبالهم بجميع الجهات الخدمية.

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