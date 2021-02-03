المصريين الأحرار: نعمل على مدار الساعة لخدمة المصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - وقال أحمد على حسن، مسؤول المصريين بقطاع الخليج لحزب المصريين الأحرار، إن غرفة عمليات الحزب تعمل على مدار الساعة بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب للعمل على حل أى مشكلات أو عقبات تواجه أبناء الجالية المصرية.
وأضاف، أن دور الحزب لخدمة المواطنين بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة والجهات المعنية يهدف تذليل العقبات أمام المصريين.
وأشار إلى أن الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة تسعى جاهدة، لتوفير الحماية والسلامة لكل أبنائها داخل القطر المصرى وخارجه.
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