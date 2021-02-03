البرلمان يحيل بيان وزير الكهرباء إلى اللجان المختصة

جدة - نرمين السيد - وشهدت الجلسة تعقيب الوزير على ملاحظات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان. وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلا: على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس.

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