عضو بالنواب: لا يوجد بمصر إعلاميين وصحفيين محتجزين أو محبوسين بسبب عملهم

وأوضح النائب: تكفل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام حرية الطباعة، والنشر الورقى والمسموع والمرئى والإلكترونى، وتجعل إصدار الصحف بالإخطار إعمالا للدستور، وتحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، إلا فى زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما تحظر مساءلة الصحفيين والإعلاميين عن آرائهم، مع كفالة حقهم فى الحصول على ونشر المعلومات وعدم إجبارهم على إفشاء مصادرهم، وتقرر عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى الجرائم التى تقع بطريق النشر أو العلانية، باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز أو الطعن فى أعراض المواطنين.
أضاف أنه لا يوجد صحفيين أو إعلاميين محتجزين أو محبوسين بسبب عملهم الصحفى أو بسبب إبداء آرائهم، إنما بسبب وقائع جنائية ارتكبها المتهمون ُتشكل جرائم فى القوانين العقابية القائمة فى جمهورية مصر العربية، وتضمن الدولة بشكل عام سلامة الصحفيين وحريتهم ممارسة عملهم.
وقال: يتوافق القانون المصرى فيما سبق مع الاستثناءات الضامنة للممارسة الإيجابية للحق فى حرية الرأى والتعبير مع المادتين 19، 20 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والتى تقيد ممارسة هذا الحق بعدم الطعن فى الأعراض، ومراعاة الأمن والنظام والآداب العام، كما تحظر أية دعاية للحرب وأية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحرى ًضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
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