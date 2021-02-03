ممنوع المحتوى غير الأخلاقي.. 6 توصيات لاجتماع "المجلس الأعلى" والقيادات الإعلامية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعا بحضور عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين لمناقشة عدد من القضايا التي أثيرت في الفترة الأخيرة تحت شعار «الإعلام والحفاظ على الهوية الأخلاقية».

وحضر الندوة د. طارق سعده نقيب الإعلاميين والإعلامي نشأت الديهي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود. منى الحديدي عضوة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإعلامية عزة مصطفي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ود.هويدا مصطفى، عميدة كلية إعلام جامعة القاهرة، والإعلامي تامر أمين، والكاتب الصحفي عبدالرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والكاتب الصحفي جمال الشناوي، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم وجريدة المسائية، والكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، والكاتب الصحفي دندراوي الهواري، والكاتب أكرم القصاص، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، رؤساء التحرير التنفيذيين باليوم السابع، والكاتب الصحفي يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، والكاتبة شيماء جلال، رئيس تحرير موقع الرئيس.

وأصدر الحاضرون عدة توصيات مهمة لضبط الهوية الأخلاقية والالتزام تجاه المجتمع جاءت على النحو التالي:

تأكيد الحرص على إعلاء المحتوى الأخلاقي في وسائل الإعلام وإزالة المحتوى غير الأخلاقي مع ترك الحرية لكل مؤسسة أن تمارس دورها الرقابي الذاتي دون تدخل من الآخرين

الإعداد لعقد جلسة حوارية نقاشية مع أساتذة قانون وإعلام وعقد دورات تدريبية لشباب الصحفيين للوقوف على حدود المسموح به أخلاقيا وقانونيا في قضايا النشر.

· التزام كل مؤسسة بصياغة مدونة سلوك تستمد بنودها من قيم المجتمع المتعارف عليها

· التواصل مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لإتاحة حرية تداول المعلومات إزاء القضايا المجتمعية الملحة وذلك لتفعيل وظيفة المتحدث الرسمي داخل مديريات الأمن بالمحافظات وبمكتب السيد النائب العام وسرعة إصدار البيانات الصحفية

إطلاع نقابتي الصحفيين والإعلاميين بدورهما في ضبط الإيقاع الإعلامي إزاء القضايا الشائكة

السرعة في اتخاذ الإجراءات التشريعية لوضع آليات لما يتم تناوله على منصات التواصل الاجتماعي

وثمن الحاضرون الدور الوطني الذي يقوم به الإعلام المصري تجاه قضاياه ووقوفه صفا واحدًا مع الدولة المصرية في كل ما يواجهها من تحديات، واشادوا بوقوف كافة وسائل الإعلام في ظهر الدولة المصرية والدفاع عن القضايا الوطنية، ومواجهة وسائل الإعلام التي تحاول تشويهها أو النيل منها.