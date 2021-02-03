رئيس الكونغو الديمقراطية يلتقط صورا تذكارية في بانوراما الأهرامات

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم، فيليكس تشيسيكيدي (Félix Tshisekedi) رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته إلى جمهورية مصر العربية. وكان في استقبالهم أشرف محي الدين مدير عام المنطقة.
وقال محي الدين، إن الرئيس الضيف أعرب عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم، وقد بدأت الجولة بزيارة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.
وأشار محي الدين إلى أن رئيس الكونغو أعرب عن انبهاره ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات وحجم وعدد الأحجار التي تم استعمالها وكيفية رفعها للبناء، وضخامة ونحت تمثال أبو الهول.
وحرص رئيس دولة الكونغو والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما.
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