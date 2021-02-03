الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا بشأن شرم الشيخ ودهب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ باستثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من نطاق تطبيق أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء بشكل جزئي. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

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