نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية عن مؤتمر مصر تستطيع: السيسي يسعي جاهدا على تطوير الصناعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، بتنظيم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، الذي من المُقرر أن ينطلق فى الأيام المقبلة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشارت "عبدالله" في بيان لها، إلى أن إقامة هذه المؤتمرات تُساعد على تطوير قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، وأحد أكبر القطاعات الرئيسية في توفير فرص العمل، خاصة في ظل أنتشار فيروس كورونا القاتل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يسعي جاهدًا على تطوير قطاع الصناعة بأعتباره أحد الركائز والمنقذ الوحيد أثناء الأزمات، وأكبر دليل على ذلك نجاح الدولة في مواجهة الفيروس بفضل التنمية الاقتصادية ويأتي ذلك بشهادات دولية وعالمية، على عكس ماحدث في الدول العالمية المُتقدمة.

كما أكدت أن تطوير الصناعة في مصر هدف يستحق منا بذل الغالي والنفيس، لكنه لا يتحقق تلقائيًّا، أو بتجاهل خبرات الدول التي سبقتنا في زيادة معدلات النمو الصناعي والصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار عامة والاستثمار الصناعي خاصة.