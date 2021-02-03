نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائبة ايرين سعيد: المرأة تعيش أزهى عصور الانفتاح في عهد السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب, أن المرأة تعيش ازهي عصور الانفتاح منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يعي جيدا اهميه دور المرأة والشباب في التغيير في مجريات الأمور ومواكبتها لأهم الأحداث.

وقالت: تمكين المرأه وإعطائها فرصتها يجعلها في تحدي لإثبات الجداره وكسب الثقه ؛المرأه في حد ذاتها مخلوق عاشق للتفاصيل فلك ان تتخيل المرأه وهي تناقش قانون يهتم بها او بأسرتها؛ والاسره هنا تعني الزوج وهو الرجل والاولاد سواء كانوا اطفال ام شباب وهذا يعني إلمام المرأه بكل الفئات الشمولية في تناولها للموضوعات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن وجود الشباب في اهم المناصب زاد من انتماء الشباب وقبولهم علي السياسه بعد عزوفهم فتره طويله عنها.

وأكملت ايرين أن روح الشباب ستنعش الحياه السياسيه وتحيي أفكار ليست ببعيده عن الشباب في الشارع المصري وهنا يشعر الشباب بإرتياح في وجود من يمثلهم.

يذكر أن الدكتورة ايرين سعيد خريجة صيدلة القاهرة وهي مسئول مراقبة الجودة ومكافحة العدوي بالهيئه العامة للتأمين الصحي.