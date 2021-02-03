نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الكونغو يُعرب عن انبهاره بأهرامات الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت منطقة آثار الهرم فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له، وكان في استقبالهم الأستاذ أشرف محي الدين مدير عام المنطقة.

وتأتي الزيارة على هامش زيارة تشيسيكيدي إلى جمهورية مصر العربية.

وقال محي إن الرئيس الضيف أعرب عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة أحد أهم المعالم الأثرية في العالم.

وبدأت الجولة بزيارة هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم، وتمثال أبو الهول ومنطقة البانوراما.

وأشار محي أن رئيس الكونغو أعرب عن انبهاره ببراعة المصريين القدماء في بناء الأهرامات وحجم وعدد الأحجار التي تم استعمالها وكيفية رفعها للبناء، وضخامة ونحت تمثال أبو الهول.

وحرص رئيس دولة الكونغو والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية في منطقة البانوراما.