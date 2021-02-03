نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة يلتقيان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى وزير الخارجية سامح شكري والوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، بالسيد سعد الحريري، وذلك بوزارة الخارجية بقصر التحرير، ثُم أعقب ذلك مأدبة غداء لاستكمال المُباحثات بمشاركة الوفدين، وذلك في أعقاب استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم لرئيس وزراء لبنان المُكلف سعد الحريري.

وصَرَح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار لبنان الشقيق ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة، بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وصون مقدرات شعبه الشقيق. كما تم التأكيد أيضًا على أهمية إعلاء المصلحة الوطنية العليا للبنان من أجل الخروج من المأزق الحالي في إطار التزام الدستور اللبناني، وبما يستوجبه ذلك من الإسراع في جهود تشكيل حكومة مستقلة قادرة على التعامل مع متطلبات المستقبل الذي ينشده الشعب اللبناني.

من جانبه، عَبَر رئيس وزراء لبنان مُجددًا عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم ومساندة لبلاده وجهودها الصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان في مرحلته الحالية، بما يعكس تاريخية واستراتيجية العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مُعربًا عن تطلع لبنان إلى دفع مجالات التعاون الثنائي مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والاستفادة من الخبرة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.