نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المشاركات ببرنامج "ريحانة" في جولة بشارع المعز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الفتيات المشاركات ببرنامج ريحانة بجولة سياحية لعدد من الأماكن الأثرية حيث تجولن بشارع المعز لدين الله الفاطمي، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية؛ تنفيذًا للبرنامج الذي وضعته الوزارة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ برنامج المرحلة الثانية من مبادرة "ريحانة" التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية،

وتستمر فعاليات برنامج ريحانة حتي ٧ فبراير الجاري بمشاركة ١٧٠ طليعة في الفئة العمرية من ١٣ حتى ١٧ عامًا من ١٧ محافظة بتنظيم الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع فريق أثر.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها أنه قد تم إعداد المحاضرات والمواد العلمية والورش التدريبية؛ لتحقيق شعار البرنامج "لتكوني انت الغد"، وتدور النقاشات حول القيادة النسوية وكل ما يتعلق بها من مهارات كالتخطيط والتواصل والعمل الجماعي،والتطرق للموضوعات المتعلقة بالتوعية الصحية، والإتيكيت والأخلاق العامة والقانون الخاص بالفتاة، بالإضافة إلى الجلسات النفسية الجماعية، وأنشطة تخفيف الضغط، والأنشطة الترفيهية والرياضية.

وكشفت الوزارة عن تدشين المرحلة الثالثة من المشروع خلال الفترة المقبلة بحيث يتم تنفيذه بشكل لا مركزي في مختلف المحافظات يعقبها مؤتمر ختامي موسع يجمع المتميزات من المشاركات على مستوى الجمهورية.

يذكر أن مشروع ريحانة يهدف إلى تمكين الفتاة بكل ما تحتاجه من مهارات تجعلها قادرةً على القيام بدورها كفتاة وسيدة مؤثرة داخل المجتمع على أكمل وجه، كما يعمل على تأهيلها لحل للمشكلات التي قد تواجهها في المستقبل الاقتصادية منها والمجتمعية والمعيشية.

