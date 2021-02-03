نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صيادلة القاهرة توضح استحواذ شركة كبرى على عدد من السلاسل المخالفة للقانون في المقال التالي
وأضافت النقابة: أيضا احتكار أنواع كثيرة من الأدوية مما يتسبب في نقص الأدوية في كثير من الصيدليات وخاصة أن تلك الشركة لها سابقة خاصة بالاحتكار قبل ذلك وتم إدانتها من قبل القضاء.
وبناء عليه نقوم نحن نقابة صيادلة القاهرة بالتنسيق مع جميع النقابات الفرعية والنقابة العامة للصيادلة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة حيال تلك التجاوزات الفجة
ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الايدي أمام التغول على حقوق صيادلة مصر حتى القضاء على جميع الكيانات السرطانية المخالفة لصحيح القانون.
وأكدت النقابة على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الكيانات المخالفة وسيشهد التاريخ بأن نقابة صيادلة القاهرة تنبهت مبكرا لخطورة تلك الكيانات المخالفة واتخذت كل الإجراءات الممكنة وستستمر في حربها بكافة السبل الممكنة ضد تلك السرطانات التي تدمر المهنة.