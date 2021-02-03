شاكر: نقابل إشكالية أثناء توصيل الكهرباء بسبب ضيق الشوارع

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور محمد شاكر، فى تعقيبه على ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت قرابة مليار ونصف المليار جنيه. وأكد أن الوزارة تشارك فى مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى فى مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، على الرغم من أن الأسلاك غير المعزولة معترف بها دوليًا، مشيرًا إلى أن هناك إشكاليات بسبب عدم التخطيط الجيد، قائلا: "فيه شوارع اتساعها أقل من متر".

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