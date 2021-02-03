عاجل بالصور.. السيسى يتفقد عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى واللواء كمال وفائى مدير إدارة المركبات.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن التفقد يأتى استمرارا لمتابعة الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاعه على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية. كما استمع الرئيس، إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.

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