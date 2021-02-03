الهلال الأحمر المصرى وسفارة سويسرا يطلقان العيادات المتنقلة لخدمة اللاجئين

جدة - نرمين السيد - أطلق الهلال الأحمر المصرى، بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، عيادتين متنقلتين عن مشروعهما المشترك لـ "تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمهاجرين واللاجئين والمصريين بالقاهرة الكبرى".





ووفر الهلال الأحمر المصرى عيادتين متنقلتين مجهزتين بالكامل مع معمل، يحتويان على ثلاثة عيادات للأطفال وطب النساء والباطنة، وتتحرك العيادات بين مناطق رئيسية بالقاهرة، تتميز بتركيز عال فى أعداد المهاجرين واللاجئين وضعف فى الخدمات وصعوبة الوصول للرعاية الصحية.

كما تبرع الهلال الأحمر بعيادة ثالثة لتضاف للأسطول، على أن تتحمل السفارة تكاليف تشغيلها حتى نهاية العام الجارى 2021.

حضر الافتتاح د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس الهلال الأحمر المصرى، والسفير السويسرى بمصر بول جارنييه، إضافة لـ د. فاليرى ليشتى، رئيسة مكتب التعاون الدولى بالسفارة.

وستوفر المركبات الثلاثة، خدمات الرعاية الصحية فى تخصصات النساء، الأطفال، الباطنة، الجلدية، والعظام، وصيدليتين لتوفير الأدوية اللازمة، إضافة لمعمل يتيح إجراء التحاليل المختلفة، مثل وظائف الكلى والكبد، تحليل السكر الشامل، الدم، الحمل، وغير ذلك من التحاليل الضرورية. وتغطى العيادات، بدءا من فبراير، مناطق عدة بالقاهرة، منها التبة، الحى العاشر، الكيلو 4.5، عرب المعادى، فيصل والهرم، العبور، عين شمس.

ودعمت سويسرا لفترة طويلة خدمات الصحة والسلامة فى مصر من خلال مشاريع عديدة، وعبر مشروعها المشترك مع الهلال الأحمر المصرى، الذى بدأ عام 2018 ويتوقع أن يستمر خلال العام الحالى 2021، لضمان توفير خدمات الرعاية الصحية حول القاهرة الكبرى، للمستفيدين أينما اشتدت الحاجة لتلك الخدمات.

ومع تفشى فيروس كورونا المستجد، ساهمت سفارة سويسرا بمبلغ 1.6 مليون فرنك سويسرى للتخفيف من الآثار الاقتصادية والصحية السلبية التى أصابت مجتمعات اللاجئين والمصريين على حد سواء. ويعد هذا المشروع المشترك مثالا حيا على التدخل المباشر بخدمات المساعدة الطبية ورفع الوعى بطرق الوقاية والحماية من الفيروس المستجد.

وقال السفير بول جارنييه: "نحن على ثقة من أن توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال العيادات سيؤثر بصورة إيجابية على حياة الفئات الأكثر احتياجا بين المهاجرين والمصريين، بتوفير الدعم الحاسم فى وقت صعب، فاتحا آفاقا جديدة حيث يوفر الدعم الحاسم فى الأوقات الصعبة ويفتح آفاقًا جديدة للحلول الصحية المتكاملة".

وشملت تلك الإجراءات الاقتصادية: السياسات النقدية والمالية التى تم اتخاذها للحفاظ على معدلات أداء الاقتصاد التى تم تحقيقها، والتى شهدت طفرة كبيرة وتحسنا ملحوظا بشهادة عدد من المؤسسات الدولية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لحماية سوق البورصة المصرية والمتعاملين فيها، فضلاً عن دعم قطاع السياحة، الذى يعد أحد أكثر القطاعات التى تأثرت بالسلب بسبب الجائحة.