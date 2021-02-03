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وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية فى ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك، الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.
وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221.607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍى تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.
ولفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1.105 أسواق، تضم 306.313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍى تطوير عدد آخر.
وأكد أنه تم حتى تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالى 60 ألف وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الإسكان أمام البرلمان: لدينا 357 منطقة غير آمنة و1.105 أسواق عشوائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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