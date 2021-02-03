صور.. وزير الإسكان: جار مضاعفة الرقعة المعمورة بمصر إلى 14%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جارى العمل لمضاعفة الرقعة المعمورة من مساحة جمهورية مصر العربية، موضحا أنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، كانت مساحة المعمورة يبلغ 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، وتم وضع خطة استثمارية لمضاعفة المساحة المعمورة، لتصل إلى 14%.





وأشار وزير الإسكان إلى أنه جارٍ العمل على مساحة 14.5% من مساحة الجمهورية لتحقيق الهدف القومى. جاء ذلك فى بيان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018-2020"، الذى ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء. وتابع الوزير: "نستهدف زيادة المعمور المصرى من 7,5% لـ14%، فى إطار مخطط التنمية العمرانية، وعمدت الوزارة إلى استكمال مشروعات الجيل الرابع بتكلفة إجمالية 350 مليار جنيه إجمالى استثمارات وتطوير طرق وتوفير نحو 3.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وجارى تنفيذ مخطط توسيع المعمور المصرى". واستطرد: "زيادة المعمور الهدف منه إتاحة فرص تنموية جديدة، واقتصاديات جديدة وفرص عمل للمصريين، فخلال الـ3 سنوات الماضية عادت لمصر عمالة من الخارج، لو لم يكن لدينا هذه المشروعات لم نكن نستوعب هذه العمالة".

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