أخبار مصرية

برلمانى يطالب بإلغاء احتكار الحكومة للكهرباء

0 نشر
رانيا ربيع 2021-02-03 17:08 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - طالب النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، بإلغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة، خصوصا أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدى المنافسة إلى انخفاض الأسعار.

وأشار النائب، إلى أن هناك تضارب فى أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات فى مصر فلماذا لا يتم فتح المجال؟ مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصرى وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خصوصا وأنه يعانى منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.

‏جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يطالب بإلغاء احتكار الحكومة للكهرباء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا