برلمانى يطالب بإلغاء احتكار الحكومة للكهرباء

جدة - نرمين السيد - طالب النائب حاتم عبد العزيز عضو مجلس النواب، بإلغاء احتكار الوزارة وفتح تقديم الخدمة لشركات أخرى من القطاع الخاص لإحداث منافسة، خصوصا أن الأسعار مرتفعة ويمكن أن تؤدى المنافسة إلى انخفاض الأسعار.





وأشار النائب، إلى أن هناك تضارب فى أسعار العدادات وهناك شركات عديدة لإنتاج العدادات فى مصر فلماذا لا يتم فتح المجال؟ مثمنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتطوير الريف المصرى وتغيير وجهه بشكل متكامل، بحيث لا يتم العمل فقط فى القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد أن مشروع تطوير الريف يُعتبر بداية جديدة لتنظيم القرى إداريًا وإتاحة الفرصة للاستثمار، خصوصا وأنه يعانى منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية.

‏جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للتعقيب على بيان وزير الكهرباء، محمد شاكر، حول أداء وزارته.