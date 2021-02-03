وزير الكهرباء أمام البرلمان: 26.5% من المستهلكين تدعمهم الدولة بـ66% من قيمة الفاتورة

كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء فى كلمته أمام مجلس النواب أن هناك 27.8 مليون مشترك، وأن 26.5% من المشتركين مدعومين بنسبة 60% فى أستهلاك الكهرباء.

وقال محمد شاكر: "تم تقسيم المواطنين إلى شرائح استهلاك، ووفقا لها يتم حساب المواطنين"، مشيرا إلى أن عدد فواتير استهلاك الكهرباء لأقل من 50 كيلو وات بلغت 3.2 مليون، ومن يتسهلك 50 كيلو وات بيدفع 20 جنيها، والدولة بتدعمه بـ66% والمواطن بيدفع ثلث التكلفة.

وأضاف من يستهلك 100 كيلو بيدفع 45 جنيها والمواطن لا يتحمل إلا 37% من قيمة التكلفة أى أن 7 ملايين فاتورة لا يتجاوز استهلاكها 45 جنيها.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن عدد فواتير استهلاك الكهرباء حتى 200 كيلو يصل إلى 10 ملايين وهذا المواطن لا يتحمل إلا 56% من تكلفة الفاتورة وبيدفع 136 جنيها.

ولفت إلى أن عدد فواتير إستهلاك الكهرباء حتى 350 كيلو تبلغ 7 ملايين، لافتا إلى أن عدد الفواتير حتى 350 كيلو بلغ 24 مليون فاتورة بنسبة 88% من عدد الفواتير، وفقا لذلك فإن 26.5% من المشتركين مدعومين بـ60% فى القيمة الإجمالية لفاتورة استهلاك الكهرباء.