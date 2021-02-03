محافظ شمال سيناء: سوق العريش للجملة مشروع اقتصادي قومي على أحدث طراز ( صور)

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة .

وأصاف محافظ شمال سيناء، أن سوق العريش لتجارة الجملة، يعد أحد المشروعات الاقتصادية التابعة لمحافظة شمال سيناء، كأحد أنشطة صندوق الخدمات و له حساب مستقل بالايرادات والمصروفات.

وأكد اللواء هشام الخولي نائب المحافظ أن من بين أهداف السوق، القيام بمهام وأعمال خدمات التسويق للخضر والفاكهة والأسماك وتوفيرها في الأسواق بالأسعار المناسبة، الاستفادة من فائض المعروض من الخضر والفاكهة في تصنيعها وتعليبها وتوزيعها.

وأوضح نائب المحافظ على أن سوق العريش الجمله سيساهم في زيادة فرص التصدير للإنتاج الخاص بالمحافظه باستخدام أحدث الدراسات التسويقية مع الاتصال بالأسواق الأخري لمد التجار بالمعلومات اللازمة، وتنظيم حركه تداول الخضر والفاكهة والأسماك وتقليل الفاقد ومنع الاحتكار، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتشجيع اقامة مشاريع خدمية في المنطقة المحيطة.

وأكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي لسوق العريش للجملة ، أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 × 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ).

أشار المدير التنفيذي لسوق العريش للجملة الى أن السوق يضم عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة ومسجد وخزان رئيسى للمياه ومبنى ادارى ومصنع ثلج وميزان بيسكول وبوابات اليكترونية ، ثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف .

ويضم السوق عدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك ، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية ، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .