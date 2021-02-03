بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوي

ومن المقرر أن يذاع الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني في السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.
ويعد هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.
ورحل عن عالمنا أمس الراهب القمص أنجيلوس آفا مينا أحد شيوخ دير الشهيد مارمينا العامر بمريوط، حيث قضى في الرهبنة ٤٥ عامًا مجاهدًا خادمًا محبًا.
ولد الأب الراحل في الحادي عشر من يناير عام 1948 بمحافظة أسيوط وحمل اسم فتحى جرجس خليل، وعمل موظفا بهيئة المواصلات السلكية، وترهب بدير الشهيد مار مينا بمريوط عام 1976 الدفعة السادسة وهو الراهب التاسع بالدير.
واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، امس الثلاثاء بتذكار نياحة القديس بطرس العابد، والذى كان في أول أمره عشارا وكان قاسيا جدا، لا يعرف الرحمة ، حتى أنه لكثرة بخله وشحه لقبوه ب"عديم الرحمة ".
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