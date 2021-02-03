بدون حضور شعبي.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية من المقر البابوي

يستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم، الأربعاء، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية، بدون حضور شعبي.

وأعلن القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عودة الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اعتبارًا من اليوم، الأربعاء، من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، دون حضور شعبي، نظرا للظروف الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يذاع الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا تواضروس الثاني في السادسة والنصف من مساء غدٍ الأربعاء، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعد هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر اجتماع لقداسة البابا تواضروس الثاني في يوم الأربعاء الموافق ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

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