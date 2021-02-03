نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النائبة ايلاريا سمير: الشباب يحصدون مكاسب وضع الرئيس لهم علي رأس أولوياته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت النائبة ايلاريا سمير، عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر, وعضو لجنتي الشئون الخارجية والقيم بالمجلس, مدي تضاعف دور الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا ما نلحظه سواء داخل مجلسي النواب والشيوخ، أو في مختلف المناصب السياسية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الشباب المصرى استطاع الحصول على العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية، بعدما تعرف الرئيس عبدالفتاح السيسى على مطالبهم والتحديات التى يواجهونها لتمكينهم من أداء أدوارهم فى مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر على جميع الأصعدة.

وأكملت ايلاريا أن الرئيس وضع الحوار مع الشباب على رأس أولوياته السياسية.. استمع وتحدث إليهم، ناقش قضاياهم بشفافية وصراحة، آمن بدورهم الفاعل باعتبارهم عصب المجتمع وجيل الوسط الذى ينتظر دوره فى قيادة الأمة، وشهدت منتديات شباب العالم احتكاك الشباب المصرى مع نظيره فى العالم، والتى أثمرت عن تقارب فكرى وتأكيد ضرورة التعايش بين الشعوب وإن اختلفت الثقافات والأجناس.

يذكر أن ايلاريا سمير حارص هي عضو مجلس إدراة إحدى الشركات السياحية, حاصلة على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة چنيف لإدارة الأعمال, حاصلة على الدراسات العليا في مقارنة سياسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخرجت من الجامعة الأمريكية بالقاهرة والتي عملت بها بعد تخرجها كمدرس مساعد في قسمي العلوم السياسية وثقافة الحضارة العربية كما أنها حاصلة على منحة دراسية من جامعة توبنجن فى ألمانيا وحصلت على شهادة المشارك المتميز ببرنامج تبادل الثقافات من دولة المغرب، جامعة ابن طفيل كما انها حصلت على دورات تعليمية من جامعه أكسفورد فى دورات: العلاقات الدولية وعلم النفس والقيادة و بناء الفريق بالاضافة الي حصول النائبة الكريمة على شهادة أفضل مشارك فى برنامج القيادة وبناء فريق على مستوى المشاركين دوليا من جامعة أوكسفورد, في عام 2019 كانت تشغل منصب مستشارة بصندوق الأمم المتحدة للسكان وعملت كمساعد لسفير جمهورية صربيا بالسفارة الصربية بالقاهرة في عام 2018. وقع الاختيار على النائبة لتكون مسئول الخدمات اللوجيستية للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية ICPD 2019 بالاضافة الي انها كانت مسئول تخطيط برنامج المشاركة لدى سفراء النوايا الحسنة و المشاهير المشاركين في برامج تنمية السكان.