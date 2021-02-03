نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار تصل للسيول.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الخميس الموافق 4 فبراير 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 6 فبراير 2021.

واكدت الهيئة في بيان، ان البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم وحتي يوم الجمعة المقبل.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الخميس: انخفاض درجات الحرارة: بقيم تتراوح من 5-6 درجات على معظم الأنحاء



أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليجي السويس تكون رعدية أحيانا تصل لحد السيول والعقبة ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ).



أمطار متوسطة إلى غزيرة: على بعض مناطق من محافظات السواحل الشمالية ( مطروح - الاسكندريه - تكون رعدية أحيانا دمياط - بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره - كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيلية - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف المنيا اسيوط - سوهاج قنا الاقصر )



أمطار متوسطة إلى غزيرة: على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) تكون رعدية أحيانا

نشاط الرياح: علي أغلب الأنحاء.

يوم الجمعة المقبل:

أمطار متوسطة: على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ( شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانه - الطور - رأس سدر - السويس - شرم الشيخ - سانت كاترين ).



أمطار متوسطة: على بعض مناطق من محافظات السواحل الشماليه ( الاسكندريه - دمياط - قد تكون غزيرة بور سعيد العريش ) والوجه البحرى ( البحيره. كفر الشيخ الدقهليه الغربيه - الشرقية - المنوفيه ) ومدن القناه ( الاسماعيليه - السويس ) وجنوب البلاد ( الفيوم - بنى سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج - قنا - الاقصر ).



أمطار متوسطة: على مناطق من ( القاهرة - الجيزة - القليوبية )، قد تكون غزيرة.

نشاط رياح: على أغلب الأنحاء.

اضطراب في حركة الملاحة البحريه: على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 3.5-4.5 متر )

يوم السبت المقبل:

شبورة مائية صباحا: على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.



أمطار خفيفة الى متوسطة: على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

اضطراب في حركة الملاحة البحرية: على البحر الأحمر ( ارتفاع الموج من 2-3 متر )



وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.