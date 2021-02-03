نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يطلع على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بجولة تفقدية لعدد من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطويرها بواسطة إدارة المركبات بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء كمال وفائي مدير إدارة المركبات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن التفقد يأتي استمرارًا لمتابعة السيد الرئيس لأعمال التطوير لمنظومة العمل بالقوات المسلحة، واطلاع سيادته على النماذج الحديثة من المركبات متعددة الاستخدامات والمجهزة لأعمال مكافحة الإرهاب وتأمين الجبهة الداخلية لعناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية.

كما استمع السيد الرئيس إلى مخطط أعمال التطوير المستقبلية للمعدات والمركبات، بما يتناسب مع المهام المكلفة بها القوات المسلحة.