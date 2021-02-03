نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان يحدد يوما أسبوعيا للالتقاء بالنواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وذلك أثناء إلقاء بيان وزارته عن مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، التهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، على توليه رئاسة مجلس النواب، كما هنأ النواب على حصولهم على ثقة الشعب المصرى.

وقال الجزار: "نعلم حجم الأعباء الملقاة على عاتق النواب من دوائرهم فى سبيل تلبية احتياجات المواطن، ونحن على عهدنا للتعاون المثمر لتلبية الاحتياجات للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية من أجل توفير كريمة للمواطن".

وأشار الجزار، إلى وجود لقاءات دورية مع النواب خلال يومى الثلاثاء من الأسبوعين الأول والثالث كل شهر فى الوزارة، وسيكون استقبال النواب على مدار اليوم لتلبية احتياجات النواب، وأتشرف بعرض خطة العمل للوزارة التى تعد جزء لا يتجزأ من مخرجات التنمية العمرانية مصر 2020 - 2050.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.