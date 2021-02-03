اتحاد أمهات مصر: المدرسة التكنولوجية منحة

وأضافت "سليمان" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد كشك، ببرنامج "خبلانه" والمذاع عبر راديو معاك، أن التكنولوجيا هي لغة العصر في وقتنا الحالي، وليتثني لكل ولي أمر الإختيار من هذه المدارس، متابعًة: "أن هذه المدارس التكنولوجية منحة، وشروط أيضًا أن الطالب لا يقل عمره عن 18 عاما، ولا يكون لأم أو أب أجنبي، وستكون طفرة عظيمة".

وأكدت أن إنشاء المدارس سيكون ببروتوكول تعاون مع مجموعة فولكس فاجن في مصر، لإطلاق مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية، بالعام الدراسي 20212022.

وفي السياق ذاته، أكدت أن أغلب المدارس الخاصة تقدم حاليا لطلابها شرح للمنهج وحصص أون لاين، حيث يذهب المعلم أو المعلمة إلي المدرسة ويدخل الفصل ويقوم بشرح الحصة للطلاب أون لاين خاصة رياض الأطفال، علي عكس المدارس الحكومية لا يوجد فيها ذلك، نظرا لفرق الإمكانيات.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم أنشأت منصات تعليمية للطلاب وتسعي جاهدة لبذل الجهد في ظل جائحة كورونا ونحن لا ننكر ذلك، ولكن اعتماد طلاب المدارس الحكومية الفترة الماضية وحتي الآن علي الكتب الخارجية واليوتيوب والمنصات بشكل أساسي ولكن دون الحصول علي حصص أون لاين مع معلمين المدرسة، وهذا ظلم لهم.

