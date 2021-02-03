ضبط 31 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالجيزة

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أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة، بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، من ضبط 31 طن لحوم ومصنعات لحوم ودواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك خلال شهر يناير داخل ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين .وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب سلامة المواطنين مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين ومواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بأجمالي مضبوطات ٣١ طن لحوم ومصنعات لحوم ومصنعات دواجن وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى علي مستوي المحافظة شملت مناطق " العمرانية والجيزة والوراق وامبابة وأوسيم وكرداسة وأكتوبر والبدرشين.

