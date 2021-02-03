تغييرات جديدة في مباراة الأهلي والدحيل بأوامر الفيفا

أكد الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والدحيل ضمن مباريات كأس العالم للأندية ، مشاركة الأهلي بإعتباره الفريق الضيف، بالطقم البديل، على أن يرتدى الفريق القطري، الطقم الأساسي.

وحضر الإجتماع من جانب الأهلى كل من: المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة، ومنسق الفريق الأحمر لدي الفيفا، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي، سمير عدلي المدير الإداري، بالإضافة للدكتور أحمد أبو عبلة المشرف علي الجهاز الطبي للمارد الأحمر.

وجاءت نتائج الإجتماع الفني للمباراة للتأكيد علي بعض النقاط منها:

أطقم مباراة الأهلي والدحيل

يرتدى الأهلي الطاقم البديل بإعتباره الضيف، والمكون من القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء، بالإضافة للطقم الأصفر الكامل بالنسبة لحارس الفريق الاحمر.

بينما يرتدى الدحيل القطري الطقم الأساسي الأحمر بالكامل، وحارس مرمي الفريق باللون البنفسجي.

عدد التغييرات المسموح بها خلال كأس العالم

وأكدت نتائج المباراة عن أحقية كل نادي في المباراة بإجراء خمس تبديلات طوال وقت المباراة، وتصبح عدد التغيرات 6 تبديلات في حالتين:

الأولى: عند إصابة أحد لاعبي الفريقين بإرتجاج في المخ أو حدوث نزيف حاد في الوجه أي حدوث صدمات دماغية.

الثانية: الوصول للأوقات الإضافية من المباراة.

ميعاد وصول الفريقين

وكشف الإجتماع الفني عن ميعاد وصول حافلتي الأهلي والدحيل قبل مباراة الغد، حيث تأكد وصول الفريقين لملعب المباراة قبل المباراة بساعة ونصف، أي في تمام السادسة مساء، مؤكدا علي إتخاذ كافة الإجراءت الإحترازية من مواجهة فيروس كورونا.

العدد المسموح للتواجد خلال الإحماء

ويسمح بتواجد 3 أفراد بجانب مدرب الأحمال، خلال إجراء فترة الإحماء خارج ملعب المباراة وأثناء سير اللقاء.

معلومات لا تعرفها عن "الحسناء" حكمة مباراة الأهلي والدحيل

وأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلى والدحيل القطري في إطار منافسات كأس العالم للأندية المقام في الدوحة، في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والدحيل بقيادة إسكوبار سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكما رابع في المباراة، كما ستواجد د داريو فيشر كندي الجنسية، كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم، بالإضافة لإختيار ماريانا دي ألميدا كحكم إحتياطي للمساعدين.

وتقام مباراة الأهلي والدحيل في تمام السابعة والنصف من مساء الغد، الخميس، علي استاد المدينة التعليمية.