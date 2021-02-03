النواب ينتهي من الاستماع لبيان وزير الكهرباء ..وشاكر يبرر الاعتماد علي شركة شعاع ويؤكد: لسنا أنبياء

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، إحالة بيان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى اللجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. وشهدت الجلسة تعقيب الوزير على ملاحظات أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وزير الكهرباء بمجلس النواب

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلا: على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس، مؤكدا علي الجهد المبذول من أجل تطوير خدمات توصيل الكهرباء بالقري والنجوع، قائلاً: كنت مستاء ولا ازال حيال بعض خدمات توصيل الكهرباء في عدد من القري.. وبقول لهم عائز أبعد واحد في القرية يحصل علي نفس كفاءه الخدمة المتوفرة لساكني القاهرة في أفصل مكان لها، وألا فأننا لا نؤدي عملنا الحقيقي.

وقال شاكر، إنه لن يتخيل أحد حجم المنصرف علي تطوير أفرع القطاع المختلفة، مشيراً إلي أن المنصرف للخطة الاستثمارية لشركات التوزيع بنهاية العام الحالي ستقدر بنحو 36 مليار جنية، وتم الاستلاف من البنوك المصرية مبلغ قدرة 20 مليار جنية.

وزير الكهرباء: إزالة التعديات والتوصيلات تكلفت قرابة مليار ونصف

وأضاف شاكر، إلي الدور التي قامت به الحكومة لدعم القطاعات المتضررة لاسيما مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنها قطاع السياحية، بقوله : مأجلين التحصيل في قطاع السياحة لفترة طويله من الزمن

برر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، الاستعانة بشركة شعاع في قراة العدادات دون اللجوء إلى تعيينات جديدة في قطاع الكهرباء، لأن فترة وجود "شعاع" مؤقتة ، مؤكدا أننا نتحول من قراءات العدادات إلى العدادات مسبوقة الدفع لا تحتاج لقراءة، قائلا: لذلك كانت الاستعانة بهم لمدة بسيطة.

وتابع الوزير: لم نقم بتعيينات جديدة حتى لا تمر فترة ونجد جيش من العاملين بدون عمل، لافتا إلى أن العاملين في قطاع الكهرباء أكثر من العدد المطلوب.

وأكد وزير الكهرباء، أن أي تعيينات جديدة في القطاع تكون وفقا لاشتراطات وبناء على الحاجة في تخصصات بعينها، ولا تتم إلا من خلال اختبارات دقيقة وجدد التأكيد على أنه يستجيب لأي طلب من شأنه تحسين الخدمة، مشيرا إلى أنه لن يلبي أي طلبات بشأن التعيينات وقال: أي خلل في أي مكان نتعامل معه، نحن لسنا أنبياء، متابعا: نحن مستعدين لمحاسبة أي فساد وإصلاحه، ومهما كان من قام بهذا الخلل سيتم محاسبته.

وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة عملت على رفع خطوط الجهد المتوسط من فوق أسطح البيوت، قائلا: على الرغم من أن المنازل اتبنت بعد الخطوط وليس العكس.

وأكد أن الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة لوصول الكهرباء لكل القرى في مصر، بمواصفات علمية وبأسلاك معزولة، على الرغم من أن الأسلاك غير المعزولة معترف بها دوليا، مشيرا إلى أن هناك إشكاليات بسبب عدم التخطيط الجيد، قائلا: فيه شوارع اتساعها أقل من متر.