محاكمة سفاح الجيزة المتهم بـ 4 قضايا قتل

أعلن المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى ، بدء محاكمة سفاح الجيزة المتهم قذافي فراج المعروف مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل بالجيزة لتكون يومي 16 و 18 فبراير الجاري.

أقامت "النيابة العامة" الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

وكان تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم في قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.

جرائم سفاح الجيزة

واعترف قذافي فتحي، المعروف بـ"سفاح الجيزة" بجريمة قتل صديقه المجني عليه "رضا" عام 2015، ودفن جثته فى شقة ببولاق الدكرور، وتحديدًا في الطابق الأرضي من عمارة بشارع العشرين.



وكشفت التحقيقات، أن خلافات مالية نشبت بين سفاح الجيزة وصديقه المجني عليه "رضا"، مما اضطر الأول للتخلص منه.



وأوضحت، أن السفاح ارتكب جريمة قتل صديقه وموكله "رضا"، في أبريل 2015، حيث دفن جثته في شقة بولاق الدكرور، ودفن معه هاتفه المحمول، ثم اشترى خط محمول، وأرسل منه رسالة لشقيق "رضا" المقيم في السعودية، قائلا "أنا اتمسكت في مظاهرة"، لإبعاد الشبهة في وفاته قتلا.