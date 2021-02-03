رضا عبدالعال لـ دوت الخليج: اتفاجأت إن طنطا هبط للقسم الثاني !!

أعرب رضا عبدالعال مدير فني فريق طنطا السابق، عن أسفه لما حدث مع طنطا هذا الموسم، خاصةً وأن الفريق الآن يحتل المركز الأخير بمجموعته ومهدد بالهبوط لدوري القسم الثالث.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: "لقد توليت تدريب فريق طنطا وهو يلعب بالدوري الممتاز، وفجأة أصبح الفريق في دوري القسم الثاني".

وتابع: "اتحاد الكرة كان السبب، حيث كان فريق طنطا ضمن الفرق التي رفضت استكمال ادوري، إلا أن مسؤولي اتحاد الكرة رفضوا ذلك وقرروا استكمال الدوري".

وأكمل: "كان هناك وعود من اتحاد الكرة للأندية بإلغاء الهبوط، ولكن قبل بداية الدوري بـ 11 يوم، تفاجأنا أن طنطا هبط لدوري القسم الثاني".

وأكد أن إدارة نادي طنطا قد قامت بشراء لاعبين على أساس اللعب للدوري الممتاز، وفجأة رحل هؤلاء اللاعبين بعد تأكد هبوط طنطا للقسم الثاني، ولم نستطع تكوين فريق جيد بسبب ضيق الوقت".

وعن خطوته القادمة فيمجال كرة القدم، قال: "لقد اتخذت قراري، لن أتولى تدريب فريق في دوري الممتاز ب مرة أخرى، وتوليت فريق طنطا بعد الهبوط بداعي الشهامة بعدما أصيب الأستاذ فايز رئيس نادي طنطا بكورونا".

وكان طنطا قد هبط الموسم الماضي إلى دوري الممتاز (ب)، وكان رضا عبدالعال قد أدار الفريق في 7 مباريات بالدوري الممتاز، فاز في واحدة منها، وتعادل مرتين، وخسر 4 مباريات، حصد 5 نقاط من أصل 21. حصد 5 نقاط من أصل 21. بينما في دوري الممتاز (ب) أدار الفريق في 10 مباريات حصد 7 نقاط من أصل 30، وتواجد في المركز 16 –الأخير- بالمجموعة.



وأعلن مجلس إدارة نادي طنطا منذ أيام إقالة رضا عبدالعال من تدريب الفريق الأول، وذلك بعد الخسارة الأخيرة من فريق زد،على أن يتولى علاء صابر تدريب الفريق كونه أحد أبناء النادي.