مفاجاة صادمة.. موسيماني يرحل عن الأهلي

كشف موسيماني مدرب النادي الأهلي، عن إمكانتية رحيله عن المارد الأحمر، في ظل إمتلاكه عرض من أوروبا.

وقال "موسيماني" في تصريحات لشبكة "CNN" العالمية: "بالتأكيد هناك احتمال للعمل في أوروبا يجب أن نكون واقعيين، ونقول إن أوروبا لا تمتلك العديد من المدربين الأفارقة".

وتابع في حديثة: "أن اوروبا لا يوجد بها كثير من المدربين الأفارقة، ولا أريد أن يتحول الأمر إلى سياسة واللعب بالمشاعر" .

وإستكمل حديثة: "يجب أن تعطي أوروبا الفرصة علي الأقل للأفارقة، الذي ولدوا هناك ، ومن الممكن أن تتقبل أوربا في يوم من الأيام ذلك الأمر".

تغييرات جديدة في مباراة الأهلي والدحيل بأوامر الفيفا

وأختتم حديثة: "لا يمكن التفرقة بين اي شخص يحمل اللون الأسمر من جنوب إفريقيا يأتي من بلده ،لقد أصبحت أنا مدرب للقلعة الحمراء بعد 100 عاماً كأول مدرب ذات بشرة سمراء يتولي قيادة الفريق الأحمر".

ويقود موسيماني مدرب الأهلي المارد الأحمر منذ أكتوبر الماضي ،و حقق مع الفريق ثلاث بطولات ،الأولي بطولة الدوري الممتاز،وكأس مصر، بالإضافة لبطولة إفريقيا والتي حصدها أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي انتهت بنتيجة 2/1.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها الفريق، بينما يستعد الفريق لمبارته غداً الخميس أمام فريق الدحيل القطري التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف، والتي يسعى من خلالها الإنتصار في مباراته الأولي في بطولة كأس العالم للأندية.

حكام مباراة الأهلي والدحيل

واعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم، طاقم حكام مباراة الأهلى والدحيل القطري في إطار منافسات كأس العالم للأندية المقام في الدوحة، في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من الشهر الجاري.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والدحيل بقيادة إسكوبار سيكون حكمًا للساحة، ويعاونه مواطنه هومبيرتو بانيوي، والجامايكي نيكولاس أندرسون، على ان يتواجد اللبناني عبد القادر زيتوني حكما رابع في المباراة، كما ستواجد د داريو فيشر كندي الجنسية، كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه الهولندي كيفين بلوم، بالإضافة لإختيار ماريانا دي ألميدا كحكم إحتياطي للمساعدين.

وتسجل ماريانا المشاركة السادسة لها في بطولات الإتحاد الدولي، وهي علي موعد مع تستطير تاريخ جديد، بعدما قدمت أداء مميز في كأس كوبا ليبرتادوريس.

يواجه الأهلي الدحيل في مواجهة الغد في تمام السابعة والنصف من المباراة الإفتتاحية في البطولة.