وزير الإسكان أمام البرلمان:لدينا 357 منطقة غير آمنه فى مصر وصرفنا لتطويرهم 31 مليار جنيه حتي الآن

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تقوم على أساس استراتيجية واضحة تسير بالتوزاي بين إنشاء مدن جديدة وتطوير المدن القديمة الأخرى.

وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن مصر تشهد طفرة ونهضة عمرانية في ظل إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وتطوير للمناطق العشوائية والبنية التحتية ومشروعات الطرق، ضمن خطط الدولة للتنمية العمرانية ومساعيها المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وزير الإسكان بمجلس النواب

وأضاف أن الوزارة اقتحمت ملف العشوائيات والمناطق الأكثر خطورة الشائك الذى عانت منه الدولة والمواطنون لعقود، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

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وأوضح وزير الإسكان، أن عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية بلغ 357 منطقة، بها 221607 وحدات سكنية، وتم الانتهاء من تطوير عدد كبير منه وجارٍي تطوير مناطق أخرى، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات التطوير 31 مليار جنيه.

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و لفت إلى أن عدد الأسواق العشوائية على مستوى البلاد يبلغ 1105 أسواق، تضم 306313 وحدة سوقية، حيث تم الانتهاء من تطوير عدد من الأسواق وجارٍي تطوير عدد آخر.

وأكد أنه تم حتى تسكين عدد كبير من الوحدات السكنية تقدر بحوالي 60 ألف وحدة، وتم وجارٍ تأثيثها، مشيرا إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات.