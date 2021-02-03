"رباعيات المقاصة" تعود بزعيم الثغر لطريق الإنتصارات

حقق الإتحاد السكندري، فوزا هاما، علي حساب مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الحادية شعر للدوري الممتاز.

وتغلب زعيم الثغرعلي المقاصة برباعية نظيفة في المباراة، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين علي ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز برباعية نظيفة.

وأفتتح روماريو ويليامز التسجيل في مباراة اليوم، بعد العودة للفار والتأكد من صحة الهدف، بعد أن استلم الكرة محمد الصباحي استلم الكرة، ثم مرر الكرة لروماريو ويليامز الخالي من الرقابة أمام المرمى، والذي بدوره قام بتسديد الكرة بقوة لتصطدم بالحارس محمود حمدي حارس المقاصة وتسكن شباك الفريق الفيومي.

وأضاف الصباحي مهاجم الفريق الهدف الثاني للإتحاد خلال مباراة أمام بعد استلم روماريو ويليامز الكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل تمريرة عرضية انقض عليها محمد الصباحي بتحرك أكثر من رائع أمام المرمى وسددها قبل المدافع داخل الشباك.

وعزز رزاق سيسية مهاجم الفريق تقدم الإتحاد بعد أن مرر الكرة لعمار حمدي داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ليمررها عمار حمدي مجدداً بكعب القدم لسيسيه داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير كرة زاحفة على يسار الحارس محمود حمدي معلنة الهدف الثالث.

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وواصل سيسية التسجيل، وأحرز الهدف الثاني له في المباراة، والرابع لزعيم الثغر بعد أن استلم تمريرة بينية من اللاعب أحمد راشد خلف المدافعين ثم راوغ الحارس محمود حمدي بمهارة كبيرة وسدد الكرة في المرمى الخالي.

وأنتهت المباراة بفوز كبير لزعيم الثغر علي مصر المقاصة الجريح، والعائد من رباعية أخرى أمام الزمالك في الجولة الماضيه.

ترتيب الدوري المصري

وأرتفع رصيد الإتحاد السكندري لـ11 نقطة، يحتل بهم الفريق السكندري المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري الممتاز، سجل مهاجمي الفريق الأحمر 10 أهداف، وتلقى الدفاع 10 أهداف أيضا من 7 مباريات للفريق الأخضر.

بينما ظل مصر المقاصة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة جمعهم الفريق الفيومي من 10 مباريات خاضها الفريق، سجل مهاجمي الفريق 11 هدفا، بينما تلقى خط الدفاع 17 هدفا طوال الفترة الماضيها منهم 8 أهداف خلال أخر مواحهتين للفريق الفيومي.