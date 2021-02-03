فيديو...17 فرد من عائلة نائب ......زعيم الأغلبية يكشف كارثة بتعيينات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

كشف النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، كارثة بتعينات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، مؤكدًا علي أن محافظة قنا شهدت تعيين 76 فرد مؤخرًا منهم 17 فرد من عائلة واحدة، لنائب من أعضاء مجلس النواب، وذلك بالمخالفة للقانون.

زعيم الأغلبية وكارثة تعينات الصرف الصحي

جاء ذلك فى حديثه بالجلسة العامة لمجلس النواب، للاستماع لبيان وزير الإسكان عاصم الجزاء، مؤكدًا علي أنه لا يوجد لديه إشكالية في تعيين أي من المستحقين إطلاقا علي مستوي الجمهورية، ولكنه يعترض علي التعيين بالمخالفة للقانون، مشيرا إلي أنه تقدم بالشكر لعدد من الوزراء الذين حضروا للبرلمان مرة ولكنه يتقدم بالشكر والتقدير لوزير الإسكان مرتين، لجهده العظيم والكبير، ومشاركته الفعالة للنواب في حل جميع المشكلات.

ولفت إلي أنه لديه قصة بسيطة منذ بداية الفصل التشريعي الأولي لمجلس النواب، حيث أن عدد 8عمال كانوا يعملون في أحد المشروعات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا، وتواصلوا معه بأنهم تلقوا وعد بتعينهم في الشركة بعد انتهاء المشروعات الذين كانوا يشاركون بها، ولكنه كان تعقيبه بأنه هذا الأمر غير قانوني ولا يجوز، وبعد مرور فترة تفاجئنا أنه تم تعيين 76 فردا جديدا بالشركة بقنا، وتقدمت بطلب إحاطة بشأن ذلك فى لجنة الإسكان وكانت المفاجأة أن من ضمن هذه النسبة وجود 17 فرد من عائلة واحدة لنائب بمجلس النواب، وهذا أمر يمثل كارثة كبيرة ، وأنه لا توجد لديه إشكالية من حيث المبدأ بشأن التعينات ولكن وفق المستحق والقانون.

وزير الإسكان وكارثة تعينات الصرف الصحي

وأكد زعيم الأغلبية علي أن هذا النهج لا يزال قائم ومستمر بالشركة القابضة ليس فى قنا فقط ولكن بكل فرع الشركة بمحافظات مصر، مشيرا إلي أن هذه الشركة بها 21 فرع بيخسر، وفاقد مياه 40% بالمخالفة للمعدلات العالمية، مع أصول تجعلها أغني الشركات، مشيرا إلي أنه لا يحمل شخص بعينه المسؤولية ولكنه يقدم المشكلة أمام الجميع من أجل أن يتم حلها.

وواصل حديثه:" معالي الوزير بكل تأكيد كشوف التعيينات هتتغير بعد كلمتي الآن... لأنها حدثت قبل ذلك"، مشيرا إلي أن هذه التجاوزات لا يجوز الصمت بشأنها ولا يجوز أن تكون التعيينات من باب المجاملة إطلاقا وأنا لا أحمل أحد ولا أشخاص بعينها ولكن لا يجوز مثل هذه الأمور.

وزير الإسكان أمام البرلمان:لدينا 357 منطقة غير آمنه فى مصر وصرفنا لتطويرهم 31 مليار جنيه حتي الآن